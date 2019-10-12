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منوعات

صادم.. رجل يضرب رأس زوجته 30 مرة حتى الموت لهذا السبب

السبت 12/أكتوبر/2019 - 07:11 ص
رجل يضرب زوجته حتى
رجل يضرب زوجته حتى الموت
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عزة عاطف
ألقت الشرطة القبض على رجل قام بضرب زوجته بوحشية حتى الموت بمخبز بعد لحظات من الهجوم وقال للشرطة إنه ليس لديه أدنى فكرة عما حدث لها.

تظهر لقطات العجوز «ديفيد بومفريت» 51 عامًا، في مؤخرة سيارة إسعاف ورأسه في يديه يخبر الضباط أنه قام بقتل زوجته بعد أن ضربها أكثر من 30 مرة في "هجوم وحشي" داخل إسطبلات الخيول بالقرب من منزلهم في تشيشير ببريطانيا، في 2 نوفمبر من العام الماضي.

تم ترجيح أن يتم محاكمة العجوز بالقتل الخطأ بسبب فقدانه المؤقت للسيطرة، لكن هيئة محلفين في ليفربول كراون كورت أدانته بارتكاب جريمة قتل يوم الجمعة بعد محاكمة استمرت عشرة أيام.

ليواجه عقوبة السجن مدى الحياة، بعد هجومه على زوجته وضربها حتى الموت، حيث اعترف أنه استفاق ليجد زوجته ملقاة في بركة من الدماء "ميتة"، مضيفًا: "وجدت دماغها ودماء في كل مكان".
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