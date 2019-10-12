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رياضة

تنس طاولة المنيا يبدأ الدوري الممتاز بفوز غال على سكة حديد الإسماعيلية 4 - 1

السبت 12/أكتوبر/2019 - 08:18 ص
تنس طاولة المنيا
تنس طاولة المنيا
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رباب الهوارى
استهل الفريق الأول لتنس الطاولة بنادي المنيا الرياضي جولاته بالدوري الممتاز "أ"، بفوز قوي على منافسه من نادي سكة حديد الإسماعيلية بأربعة مباريات مقابل مباراة وحيد. 

تمكن لاعبو المنيا من تقديم مستوى قوي وحسموا 3 مباريات ومباراة وحيدة للإسماعيلية، بدأها "محمد يحيى" لاعب المنيا بنتيجة (3-1) ، و في الشوط الثاني عبدالله شريف بنتيجة ( 3-2 )، والثالث أسامة عنتر ( 3-1 )، والرابع لصالح الإسماعيلية بنتيجة (3-0).

وفي المباراة الزوجية التي خاضها من نادي المنيا "محمد يحيي و عبدالله شريف" ومن الإسماعيلية "محمود محمد ومحمود عامر" انتهت بنتيجة ( 3 - 0 ) للمنيا.

كما حضر فعاليات اللقاء، المحاسب عاطف عبد الجابر رئيس نادي المنيا الرياضي، و نور مدكور عضو مجلس الإدارة والمشرف على نشاط تنس الطاولة.

يقود تدريب فريق المنيا هذا الموسم، سيد موسي مديرا فنيا، ومحمود خليل مديرًا اداريًا للفريق.
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