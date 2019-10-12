فى ملتقى الأديان.. العلم المصرى يعتلى جبال سانت كاترين

رفرفت الإعلام المصرية على جبال سانت كاترين خلال ملتقى الأديان وتم إقامة ساحة العلم يتوسطها ساري العلم بارتفاع ٥٠ مترا بعلم الجمهورية العملاق.



وقام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، بافتتاح ساحة العلم بمدينة سانت كاترين لتكون متنفسا لأهالي مدينة سانت كاترين.



وشاهد الحضور سباقا للهجن اقيم علي هامش ملتقي سانت كاترين لتسامح الاديان، وقام المحافظ بتوزيع الجوائز على الفائزين.