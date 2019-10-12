كازاخستان: خطط لعقد قمة أستانا بشأن الملف السوري نهاية أكتوبر الجاري

أعلنت وزارة خارجية كازاخستان، اليوم السبت، أنه يُجري النظر في مسألة عقد قمة جديدة لثلاثي أستانا (روسيا وتركيا وإيران) في نهاية الشهر الجاري، وقد يتم عقدها في الشهر القادم.



ونقلت وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية عن وزير الخارجية الكازاخي مختار تلاوبردي قوله: "نحافظ على هذه الخطط، نخطط لعقد القمة في نهاية أكتوبر، ولا أعلم الآن، قد يتم تأجيلها".



وفي وقت سابق أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، عن التشكيل النهائي للجنة الدستورية الخاصة بسوريا، وقد تم اتخاذ قرار إنشاء هذه الهيئة في شهر يناير العام الماضي في سوتشي خلال مؤتمر الحوار الوطني السوري.