بتكلفة 20 مليون جنيه.. تطبيق أول مركز كاميرات مراقبة بسانت كاترين

تم إنشاء أول مركز كاميرات مراقبة بمدخل دير سانت كاترين، لدعم الأمن وتأمين السياح ومراقبة كل ما يحدث داخل المناطق السياحية بها، كمرحلة أولى ضمن مشروع كاميرات مراقبة لكل المناطق السياحية بسانت كاترين.



وقام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وبعض القيادات الأمنية والتنفيذية بافتتاح المرحلة الأولى من تركيب كاميرات المراقبة الأمنية بسانت كاترين بتكلفة 20 مليونا، لتصبح مدينة سانت كاترين أكثر أمنا وتأمينا، وخاصة مع زيادة حركة السياحة الوافدة إليها.



يأتى هذا ضمن خطة متكاملة لتأمين المناطق السياحية بسانت كاترين تطبق فى مرحلة لاحقة.