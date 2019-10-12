نتنياهو فشل في الإفراج عنها..حبس إسرائيلية بـ روسيا لحيازتها الحشيش

فرضت محكمة روسية، على الإسرائيلية نعاما يساسخار عقوبة السجن لمدة سبعة أعوام ونصف العام وذلك منذ ستة أشهر.





واعتقلت الإسرائيلية في مطار موسكو، عندما كانت في رحلة وهي في طريقها إلى إسرائيل وبحوزتها تسعة جرامات من مخدر الحشيش.





واعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية الحكم قاسيا جدا وجاء في بيانها أن هذه العقوبة قاسية بشكل غير متناسب لشابة اسرائيلية ليس لها سجل إجرامي كانت في رحلة في مطار موسكو في طريقها إلى إسرائيل .





وقال بيان صادر عن ديوان رئيس حكومة الاحتلال "عمل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شخصيا على مدار الأسابيع الأخيرة حول ملف المواطنة نعاما يساسخار المعتقلة في روسيا وتحدث مع الرئيس بوتين خلال زيارته لسوتشي قبل عدة أسابيع وطرح هذا الموضوع مرة أخرى أثناء المكالمة الهاتفية التي أجريت بينهما هذا الأسبوع".





وتابع البيان: كما عملت السلطات الإسرائيلية بهذا الشأن منذ اعتقال المواطنة نعاما يساسخار ونقلت إسرائيل رسالة واضحة مفادها أن العقاب الذي تسعى النيابة الروسية إلى فرضه ليس متناسبا ولا يليق بطبيعة المخالفة التي تنسب للسيدة يساسخار".





وقال إن نتنياهو طالب "بأن يتم القيام بتخفيف العقاب الذي سيفرض عليها وبظروف اعتقالها".





وبعد اللقاء الذي عقد بين رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس بوتين في سوتشي اتصل نتنياهو بوالدة نعاما وأطلعها على فحوى المحادثات التي جرت حول مصير ابنتها.



