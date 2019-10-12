نسخة من رسالة سيدنا محمد لـ الدير.. سانت كاترين يهدي محافظ جنوب سيناء العهدة النبوية

أهدى دير سانت كاترين، نسخة من العهدة النبوية للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، تقديرا لجهوده فى الاهتمام بمدينة سانت كاترين وإقامة ملتقى التسامح الدينى بها سنويا.





وقدم العهدة النبوية الأنبا ديمتري دميانوس، رئيس أسقف سيناء للروم الأرثوذكس، ورئيس دير سانت كاترين، تقديرا لجهوده للنهوض وتطوير مدينة سانت كاترين والحفاظ علي دير سانت كاترين، وهذه الوثيقة مستخرجة من النص الأصلي المحفوظ في مخطوطات دير القديسة كاترينا في سيناء.





وهي عبارة عن رسالة من سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بتاريخ ٦٢٠ مسيحية إلى “الكنيسة” حمّلها على أبي طالب، ويتعهد فيها الرسول الكريم بحماية المسلمين للمسيحيين، ورعايتهم وضمان حرية العبادة لهم.