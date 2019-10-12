فيسبوك تطور أجهزة لقراءة الأفكار وتحويلها إلى أوامر

أعلنت شركة " فيسبوك" اليوم / السبت / أنها تعمل على تطوير تقنية الذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت مسألة قراء الأفكار وتحويلها إلى أوامر حقيقة واقعة .



وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن شركة " فيسبوك" استحوذت على شركة (CTRL-labs) بهدف تطوير أجهزة من هذا النوع .



وقالت "فيسبوك" إن " هذه الشركة تعمل على تطوير سوار معصم يمكن من خلاله التحكم في الأجهزة بواسطة الإشارات التي تأتي من الجهاز العصبي".



من جانبه، أعلن الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربرج إنه يريد تطوير أجهزة قابلة للارتداء ويمكنها قراءة العقول .. قائلا إن "الهدف هو جعل الشخص قادر من على التفكير في شيء والتحكم فيه في الواقع الافتراضي أو المعزز".



يذكر أن فيسبوك كانت قد أعلنت في 2017 عن أول واجهة دماغ حاسوبية، وهي عبارة عن جهاز قابل للارتداء يسمح للمستخدمين بالكتابة عن طريق تخيل أنفسهم وهم يتحدثون، لكن هذه التقنية لا تزال في بداياتها وتقول فيسبوك إن وظائفها محدودة.