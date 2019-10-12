تنمية الصادرات: انتهاء ورشة العمل الإقليمية للتعاون التجاري بين مصر والأردن والمغرب وتونس

انتهت ورشة العمل الإقليمية لتكثيف التعاون التجاري بين مصر والأردن والمغرب وتونس في قطاع المنسوجات والملابس التي نظمها مركز التجارة الدولية ITC في الدار البيضاء – المغرب خلال الفترة 9-10 أكتوبر 2019، واستهدف الاجتماع الإقليمي الأول الذي تم تنظيمه تحت مظلة مشروعي GTEX وMENATEX مناقشة أنشطة مستقبلية مشتركة لتحفيز الصادرات والواردات من المنتجات الوسيطة لدعم قطاع التصدير في كل بلد من بلدان المشروع.



ومثل هيئة تنمية الصادرات الدكتور حسام يونس وكيل الوزارة بالهيئة بمشاركة رشا فهيم وشيرين حسنى المديرين التنفيذيين بالمجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية وبحضور هيئات ترويج التجارة والقطاع الخاص من الدول الاربعة.



وأشار الدكتور حسام يونس الى دعم الهيئة للأنشطة الترويجية للمصدرين عامة وفى قطاع المنسوجات والملابس بصفة خاصة، كما أشار الى أهمية الترتيب لأنشطة ترويجية مشتركة بين الدول الأربعة لتعزيز الصادرات في الأسواق الواعدة لقطاع المنسوجات والملابس وخاصة الاتحاد الأوروبي والدول الأفريقية.



وركزت ورشة العمل على أهمية إعداد خطة عمل لتعزيز قدرات قطاع المنسوجات والملابس في الدول الأربعة وأهمية معرض Destination Africa كمنصة للمصدرين من هذه الدول لعقد لقاءات توفيق الأعمال مع المشترين من دول العالم او الموردين المحتملين من مصر والأردن وتونس والمغرب. والجدير بالذكر فإن كل من تونس والمغرب تشاركان بأجنحة في هذا المعرض الأكبر في أفريقيا خلال الفترة من 9 الى 11 نوفمبر 2019.