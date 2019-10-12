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أخبار العالم

خوفا من التظاهرات.. الاحتلال يدعو عرب إسرائيل لتسليم الأسلحة

السبت 12/أكتوبر/2019 - 09:04 ص
الاحتلال يدعو عرب
الاحتلال يدعو عرب إسرائيل لتسليم الأسلحة
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سمر صالح
ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن شرطة الاحتلال ستقوم بحملة بعد أسبوعين تسمح للجمهور العربي بإعادة الأسلحة المتواجدة لديه بصورة غير قانونية إلى الشرطة دون عقاب وذلك خوفًا من خروج مسيرات ضد عنصرية الاحتلال. 

وقال نواب في القائمة العربية المشتركة، إنهم سيتعاونون هذه المرة مع الشرطة وسيدعون المواطنين العرب إلى إعادة الأسلحة التي بحوزتهم.

وأعلن وزير الأمن الداخلي، في حكومة الاحتلال جلعاد اردان، أنه سيتم نشر 620 شرطيا إضافيا بشكل دائم في المدن والقرى العربية، داعيا "المجتمع العربي إلى التعاون مع الشرطة الإسرائيلية".

وذكر موقع "مكان" العبري، أن اتفاقا تم بين الوزير اردان ورؤساء القائمة المشتركة على أن يعمل اردان على دفع قرار حكومي لتوسيع الخطة الخماسية في الوسط العربي لتعزيز الشعور بالأمن والأمان.
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