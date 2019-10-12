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أخبار البلد

اهم الاخبار.. محافظ المنوفية لوالد شهيد الشهامة: لو حق ابنك مجاش هروح أقعد في بيتي.. وميت يعود بعد دفنه

السبت 12/أكتوبر/2019 - 09:28 ص
ظ المنوفية لوالد
ظ المنوفية لوالد شهيد الشهامة: لو حق ابنك مجاش هروح أقعد
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رامى المهدى
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