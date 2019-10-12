اهم الاخبار.. محافظ المنوفية لوالد شهيد الشهامة: لو حق ابنك مجاش هروح أقعد في بيتي.. وميت يعود بعد دفنه

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري عددا من الأخبار الهامة على مدار اليوم أبرزها :بفستان كشمير لامع.. زوجة مصطفى فهمى تبرز أنوثتها بإطلالة مميزةشاهد.. اللواء سعيد عباس لوالدة شهيد الشهامة: لو حق ابنك مجاش هروح أقعد في بيتيعصبي جدا .. زوج يحلق شعر زوجته لهذا السببطالب يتسلق عامود إنارة ويقوم بفعل غريب قبل دخول الطابور.. شاهدبعد دفنه .. عادوا إلى المنزل وجدوه يتناول العشاءبـ فستان كب.. غادة عبد الرازق تثير ضجة علي السوشيال ميدياتصرف مفاجئ من عروس يوم زفافها يثير الجدل على مواقع التواصل.. شاهدعاجل.. ترامب يعلن استقالة وزير الأمن الداخليسوريا.. انفجار سيارة مفخخة بالقرب من أحد سجون داعش في الحسكة.. صور