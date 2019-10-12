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مرأة

بين الكاجوال والكلاسيك.. دنيا سمير غانم تتألق فى أحدث ظهور

السبت 12/أكتوبر/2019 - 09:28 ص
دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم
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هاجر هانئ
شاركت الفنانة دنيا سمير غانم متابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، صور جديدة لها برفقة أصدقائها.

ظهرت دنيا فى الصورة بإطلالة جمعت بين الاستايل الكلاسيك والكاجوال، حيث ارتدت بليزر متوسط الطول يتميز بالخطوط الطولية ذات اللون الأبيض والكحلى، ونسقت معه سترة قطنية وبنطلون باللون الأبيض.

وانتعلت دنيا سمير غانم حذاء مسطحا رياضيا باللون الأبيض أيضا، فيما اعتمدت على تسريحة شعر بسيطة، ووضعت بعض لمسات المكياج الهادئة وغير المبالغ فيها.

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