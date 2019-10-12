الأرصاد: الطقس معتدل على معظم الأنحاء حار على القاهرة.. والعظمى 34

قال إبراهيم عطا المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد حالة من الاستقرار الجوي تسود أنحاء الجمهورية، معتدل على معظم أنحاء السواحل الشمالية وتصل درجة الحرارة إلى 29 درجة.



وأضاف إبراهيم عطا خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى، أن الطقس حار على القاهرة وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والغردقة وشمال الصعيد لتصل درجة الحرارة 34 درجة.



وأوضح إبراهيم عطا أن الشبورة المائية ستظل مؤثرة طوال اليوم، حيث تظهر الشبورة على السواحل الشمالية وتقل حدتها على الدلتا والقاهرة، لافتا إلى أن هناك تكاثرا على السحب المنخفضة والمتوسطة على جميع الأنحاء.



وأشار إلى أن الرياح معتدلة في أغلب الأنحاء وتنشط في جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية على خليج السويس بعض الأحيان على مدار اليوم، ومتاح ممارسة الأنشطة البحرية على البحر المتوسط.



