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محافظات

رسالة محبة للعالم من ملتقى الأديان.. وزير الأوقاف: السيسي رسخ قيم السلام

السبت 12/أكتوبر/2019 - 09:15 ص
ملتقى الأديان بسانت
ملتقى الأديان بسانت كاترين
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ايمن محمد
أرسل ملتقى سانت كاترين التسامح الدينى رسالة سلام لكل العالم من البقعة المباركة الوادى المقدس طوى الذى عقد بوادى الراحة وسط جبال سانت كاترين بعد ما أضاءت الأنوار كلمات تحيا مصر وشعار الهلال مع الصليب والتسامح الدينى جبال سانت كاترين الشامخة.

وقام الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ، نائبا عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بافتتاح مؤتمر سانت كاترين لتسامح الأديان( هنا نصلي معا) بحضور عدد من الوزراء والسفراء وأعضاء مجلس النواب وعدد من المثقفين والمفكرين والصحفيين والإعلاميين من داخل مصر وخارجها.

قال الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قام بترسيخ أسس التسامح والسلام الإنساني وفقه العيش المشترك بين الناس جميعا وإحلال لغة الحوار مكان لغة الاحتراب والاقتتال.

وأشار إلى أن أهم ما يميز هذا المؤتمر أنه مؤتمر إنساني بامتياز ولا شيء يعلو فيه فوق قيمة الإنسان , ولقد كرم الحق الإنسان على إطلاق إنسانيته , يقول سبحانه : “وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ”

وأضاف وزير الأوقاف إلى أن تاريخ وحضارة وعظمة المكان دير سانت كاترين حيث تعانق المسجد والدير , حيث الإنسان والإنسان ولا شيء آخر سوى الإنسان , فقد عرفت مصر تاريخا عظيما للتسامح , ونحن هنا اليوم لنعيد هذه الروح ونبني عليها ونسعى لتسامح إنساني لكل الناس جميعا , ولتحيا البشرية في ظل لغة الحوار بدلا من الاحتراب والاقتتال.
رسالة محبة للعالم من ملتقى الأديان.. وزير الأوقاف: السيسي رسخ قيم السلام
رسالة محبة للعالم من ملتقى الأديان.. وزير الأوقاف: السيسي رسخ قيم السلام
رسالة محبة للعالم من ملتقى الأديان.. وزير الأوقاف: السيسي رسخ قيم السلام
رسالة محبة للعالم من ملتقى الأديان.. وزير الأوقاف: السيسي رسخ قيم السلام
رسالة محبة للعالم من ملتقى الأديان.. وزير الأوقاف: السيسي رسخ قيم السلام
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