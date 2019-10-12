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اقتصاد

14 جنيها لكيلو الفاصوليا.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 12 أكتوبر 2019

السبت 12/أكتوبر/2019 - 10:02 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم السبت 12 أكتوبر 2019 بسوق العبور فى الأسواق المحلية في الكثير من الأصناف.

وتراوح سعر كيلو الفاصوليا من 10 لـ 14 جنيها، وكيلو الباذنجان الرومي بـ3 جنيهات، والباذنجان البلدي 3.50 جنيهات، والجزر بدون عروش بـ5 جنيهات.

وسجل الليمون البلدي سعرا يتراوح بين 7 و13 جنيها، وسجلت أسعار كيلو الطماطم سعرا يتراوح بين 3 و5 جنيه، وكيلو البطاطس من 3 إلى 5.5 جنيه، والبصل من 2.25 إلى 4.25 جنيه، والكوسة من 3 إلى 6 جنيهات.

كما سجل سعر كيلو الفلفل الألوان 12 جنيها، والقلقاس 7 جنيهات، والثوم 7 جنيهات، وسعر القرنبيط 4 جنيهات، وسعر خس كابوتشي 5 جنيهات، وسعر خس الرابطة (3 كيلو) من 5 إلى 10 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي 5 جنيهات، وكيلو الفلفل الرومي "الصوب" 7 جنيهات، والفلفل "حامي" البلدي 5 جنيهات، وسجل سعر كيلو الخيار البلدي 4 جنيهات، والخيار الصوب بـ5 جنيهات، والملوخية 3 جنيهات.

وعن اسعار الفاكهة اليوم ، سجل كيلو البرتقال البلدي سعرا يتراوح ما بين 3 لـ5 جنيهات، والبرتقال السكرى بـ6 جنيهات، والبرتقال أبو سرة بـ5 جنيهات، والليمون اضاليا من 5 لـ7 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو التفاح الأمريكي بين 17 و21 جنيها، والتين البرشومي بـ8 جنيهات، والجوافة من 4 لـ7 جنيهات، والخوخ المستورد سجل نحو 15 جنيها، والبلح زغلول من 5 لـ8 جنيهات، والبلح سلمى بـ 15 جنيها، والبلح البارحى بـ18 جنيها.

وسجل سعر البرتقال الصيفي 7 جنيهات، والعنب البناتي الأحمر 6 جنيهات، والعنب البناتي الأصفر 5 جنيهات، وسعر الكانتلوب من 3 إلى 5 جنيهات، والرمان يتراوح سعرها بين 3 لـ6 جنيهات، ومانجو بلدى من 5 لـ10 جنيهات.
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