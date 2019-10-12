40 جنيها لـ كيلو المكرونة.. أسعار الأسماك اليوم السبت 12 أكتوبر 2019

استقرت أسعار الأسماك اليوم، السبت، 12 أكتوبر 2019، بأصنافها المختلفة في سوق العبور، وسجل سعر المكرونة خليجى نحو 24 جنيها، والجمبرى الجامبو نحو 470 جنيها، والجمبرى مجمد نحو 165 جنيها.



وسجل كيلو البلطي سعرا يتراوح ما بين 23 إلى 25 جنيها، والبلطى نمرة "2" 22 جنيها، والبلطي الأسواني 35 جنيها، والجمبري نمرة "3" 170 جنيها، وسجل المرجان نحو 40 جنيها، برانيس إسكندرانى نحو 50 جنيها، الدنيس سجل نحو 90 جنيها.



وبلغ سعر كيلو قشر البياض نحو 66 جنيها، والبياض البلدي 50 جنيها، وسمك الثعابين 180 جنيها، والقراميط 20 جنيها، والبورى "1" بـ40 جنيها، والبورى "2" بـ 38 جنيها.

