ماذا يحدث للجسم عند تناول اللحوم الحمراء؟

تعد اللحوم الحمراء من أكثر الأطعمة التي يقبل على تناولها كثير من الأشخاص، ويسود اعتقاد لدى البعض بأن اللحوم الحمراء يمكن أن تسبب ضررًا، إلا أن الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، يقول إن تناول اللحوم الحمراء من الأطعمة الصحية والغنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات التى تمد الجسم بما يحتاجه.





وكشف الدكتور محسن النادى عن أبرز فوائد تناول اللحوم الحمراء، والمتمثلة في أنها...





- غنية بالزنك والفسفور فهما يساعدان على نمو الجسم والحفاظ عليه

- تحتوى على فيتامين ب 12 الذى يُعد مهمًا لوظائف الدماغ والجهاز العصبي

- مفيدة فى بناء العضلات والمحافظة عليها

- تقليل خطر الأصابة بـ ضمور الكتلة العضلية مع تقدم العمر

- تعمل على المحافظة على صحة العضلات

- تساعد تناول اللحوم الحمراء على تحسين الأداء أثناء ممارسة التمارين، وتقليل الشعور بالتعب.