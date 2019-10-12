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اقتصاد

البنك الدولي: ارتفاع متوسط نمو دول مجلس التعاون الخليجي لـ2.2% العام المقبل

السبت 12/أكتوبر/2019 - 03:00 م
صدى البلد
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القسم الاقتصادى
توقع خبراء الاقتصاد بالبنك الدولى، أن تتصدر سلطنة عمان دول الخليج العربى من حيث نسب نمو الاقتصاد العام المقبل بحيث تحتل المرتبة الثانية عربيًا بعد مصر.

وذكر تقرير البنك الدولي، أن نسبة النمو فى دول مجلس التعاون الخليجى سترتفع من 1.1% العام الجارى إلى 2.2% العام المقبل، ومن المتوقع أن يرتفع متوسط النمو إلى 2.7% بحلول عام 2021.

وبحسب تقرير آفاق النمو فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الصادر عن البنك الدولى، فإن سلطنة عمان ستحقق العام المقبل 3.5% نموًا سترتفع الى 4% بحلول عام 2021.

وأضاف التقرير، أن الإمارات العربية المتحدة ستحقق نسبة نمو تبلغ 2.6% العام المقبل، سترتفع إلى 3% بحلول عام 2021.. فيما ستحقق الكويت نسبة نمو ستصل إلى 2.6% العام المقبل، سترتفع إلى 2.8% بحلول عام 2021.

وأشار التقرير، إلى أن السعودية ستحقق نسبة نمو تبلغ 1.6% العام المقبل وسط توقعات بارتفاعها إلى 2.2% عام 2021.. وتلعب حركة انتاج وتجارة النفط دورًا بارزًا فى تحقيق معدلات النمو بدول الخليج العربى.

أوضح التقرير أن البحرين ستحقق نسبة نمو تبلغ 2.1% العام المقبل وسترتفع بحسب توقعات خبراء البنك الدولى إلى 2.3% عام 2021.
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