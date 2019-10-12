10.850 جنيه للطن.. أسعار الحديد اليوم السبت 12 أكتوبر 2019

رصد موقع "صدى البلد" بورصة أسعار شركات الحديد اليوم السبت 12 أكتوبر 2019، حيث استقرت أسعار الحديد، وفقا للعرض والطلب، فتباينت الأسعار بين الشركات ليتراوح السعر بين 10850 جنيه للطن و11250 جنيه للطن.





وسجل حديد عز أعلى سعر للطن بـ11250 جنيهًا للطن، وبلغ سعر الطن فى شركة بشاى للصلب 11150 جنيهًا للطن، وشركة العتال للصلب 11100 جنيه للطن، وشركة عطية للصلب 11100 جنيه للطن.





وشركة سرحان للصلب وصل السعر إلى 10900 جنيه للطن وشركة المراكبى للصلب 10900 جنيه للطن وشركة حديد المصريين عند 11000 جنيه للطن وشركة الكومى للصلب عند 10900 جنيه للطن.





فيما طرحت شركة المعادى للصلب طن الحديد بـ 10850 جنيه للطن وشركة العشرى للصلب عند 10900 جنيه للطن، وشركة الجيوشى للصلب عند 10900 جنيه للطن وشركة مصر ستيل عند 10900 جنيه للطن.