عايز أدخل الجيش .. شاهد آراء المواطنين في فيلم الممر

عرض برنامج " صباح البلد"، المذاع على قناة " صدى البلد"، تقريرا يرصد آراء المواطنين في فيلم الممر الذي يرصد بطولات القوات المسلحة المصرية بعد نسكة 67 في مواجهة العدو الإسرائيلي.
وقال أحد المواطنين: "من أفضل الأفلام والفيلم أبرز ميزات الجندي المصري ورغبته في تحقيق النصر على العدو الإسرائيلي".
وأضاف آخر: "كنا محتاجين فيلم من النوعية دي لسرد بطولات القوات المسلحة، وفيلم الممر يرصد تاريخ الانتصار وهو فيلم ممتاز والفيلم حرك مشاعري، وأريد الالتحاق بالجيش للدفاع عن بلدي".
وقال مواطن آخر: "فيلم الممر يؤكد على أن المصري لا يفرط في حبة رمل من أرضه".