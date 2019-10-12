عايز أدخل الجيش .. شاهد آراء المواطنين في فيلم الممر

عرض برنامج " صباح البلد"، المذاع على قناة " صدى البلد"، تقريرا يرصد آراء المواطنين في فيلم الممر الذي يرصد بطولات القوات المسلحة المصرية بعد نسكة 67 في مواجهة العدو الإسرائيلي.





وقال أحد المواطنين: "من أفضل الأفلام والفيلم أبرز ميزات الجندي المصري ورغبته في تحقيق النصر على العدو الإسرائيلي".





وأضاف آخر: "كنا محتاجين فيلم من النوعية دي لسرد بطولات القوات المسلحة، وفيلم الممر يرصد تاريخ الانتصار وهو فيلم ممتاز والفيلم حرك مشاعري، وأريد الالتحاق بالجيش للدفاع عن بلدي".



