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توك شو

عايز أدخل الجيش .. شاهد آراء المواطنين في فيلم الممر

السبت 12/أكتوبر/2019 - 09:29 ص
فيلم الممر
فيلم الممر
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هاني حسين
عرض برنامج " صباح البلد"، المذاع على قناة " صدى البلد"، تقريرا يرصد آراء المواطنين في فيلم الممر الذي يرصد بطولات القوات المسلحة المصرية بعد نسكة 67 في مواجهة العدو الإسرائيلي.

وقال أحد المواطنين: "من أفضل الأفلام والفيلم أبرز ميزات الجندي المصري ورغبته في تحقيق النصر على العدو الإسرائيلي".

وأضاف آخر: "كنا محتاجين فيلم من النوعية دي لسرد بطولات القوات المسلحة، وفيلم الممر يرصد تاريخ الانتصار وهو فيلم ممتاز والفيلم حرك مشاعري، وأريد الالتحاق بالجيش للدفاع عن بلدي".

وقال مواطن آخر: "فيلم الممر يؤكد على أن المصري لا يفرط في حبة رمل من أرضه".
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