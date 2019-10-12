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محافظات

هارون ... نقيبًا لأطباء بني سويف بعد انتخابات التجديد النصفي

السبت 12/أكتوبر/2019 - 10:19 ص
صدى البلد
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محمد عبد الحليم
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء الفرعية بمحافظة بني سويف، برئاسة المستشار وليد الجارحي، عن فوز الدكتور مصطفى هارون بمقعد النقيب الفرعي للمحافظة، بحصوله على ٢٣٠ صوتا، مقابل ١٨٥ صوتًا لأقرب منافسيه الدكتور أحمد الشرقاوي، نقيب المجلس المنتهية دورته.

كما أعلنت اللجنة فوز الدكتور أحمد خفاجى، الحاصل على ٣٥٠ صوتًا، والدكتور محمد يحيى إسماعيل الحاصل على ٣٤٤ صوتًا بمقعدي فوق السن، وفوز الدكتور محمد شعبان، الحاصل على ٣٥٧ صوتًا، والدكتور أيمن هنداوي، الحاصل على ٢٩٠ صوتًا، بمقعدي تحت السن.

وشهدت انتخابات نقابة الأطباء ببني سويف، منافسة بين 4 مرشحين على مقعد النقيب، هم: الدكتور أحمد الشرقاوي، النقيب السابق، والدكتور مصطفى هارون والدكتور أحمد حمدي أبوخضرة، والدكتور علاء أبوخضرة.

وخاض 5 مرشحين المنافسة على مقعدي فوق السن، هم: الدكتور محمد يحيى، والدكتور أحمد خفاجي، والدكتور هاني همام، والدكتور جمال ميشيل، والدكتور مصطفى هارون، المرشح ايضًا على مقعد النقيب.

وعلى مقعدي تحت السن تنافس 6 مرشحين، هم: الدكتور محمد شعبان عبد العليم، والدكتور أيمن هنداوي والدكتورة ريهام نجاح موسى، وأيمن هنداوي، والدكتور شريف هاشم، والدكتور هاني أحمد، والدكتور هاني معوض.

وشهدت الانتخابات التي أجريت، الجمعة، إقبالًا متوسطًا من أعضاء الجمعية العمومية، وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وامتد للخامسة مساءً، بمقر التصويت بنادي الأطباء بكورنيش النيل.
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