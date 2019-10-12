لإسعاد ضعاف السمع.. طالبة تترجم الأغاني بـ لغة الإشارة.. شاهد

عرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مبادرة لفتاة تدعى سالى أسامة تقوم بترجمة أغاني بلغة الإشارة لإدخال البهجة والسرور والسعادة على ضعاف السمع والصم والبكم.



وقالت الإعلامية لميس سلامة: "سالي طالبة في كلية التربية الفنية جامعة حلوان وقررت مساعدة ضعاف السمع، وتعلمت لغة الإشارة كي ترسم البهجة على وجوه ضعاف السمع والصم والبكم.



وأضافت الإعلامية لميس سلامة: "سالي قامت بالتواصل مع المصابين بالصم والبكم، وقامت بترجمة أغاني بها تفاؤل وأمل وتصوير فيديو بلغة الإشارة".