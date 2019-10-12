كيفية علاج وجع الأسنان.. كرة القطن والثلج من أبرز طرق تخفيف الألم

علاج وجع الأسنان، ليس مسألة صعبة المنال خاصة إذا كنت تعاني من وجع الأسنان والتهاب اللثة، حيث ينشأ وجع الأسنان عند تهيج العصب السني، فضلا عن تسوس الأسنان وتصدعها، كما ينشأ وجع الأسنان نتيجة وجود مشكلة في مفصل الفك أو الأذنين أو الأعصاب أو الجيوب الأنفية أو العضلات، لذلك نرصد لكم فى سياق التقرير التالى، أسباب وجع الأسنان وكيفية علاج وجع الأسنان.





- أسباب وجع الأسنان





يحدث وجع الأسنان من التهاب الجزء المركزي من الأسنان يسمى اللب، حيث يحتوي اللب على نهايات عصبية حساسة للغاية للألم ومن بين الأسباب الشائعة حول وجع الأسنان :





- تسوس الأسنان

- حساسية درجة الحرارة مثل السوائل الساخنة أو الباردة

-الهواء الساخن أو البارد

- حركة تقويم الأسنان "الأقواس"

- خراج الأسنان

- الحمل

- التهاب اللثة

- أمراض اللثة

- كسر الأسنان

- الحشوات التالفة أو المكسورة أو التيجان

- القرحة الباردة أو القرحة





- كيفية علاج وجع الاسنان

طرق علاج وجع الاسنان، متعدد وكثير من بينها:





- تجنب الأطعمة شديدة البرودة أو الساخنة لأن هذه الأطعمة قد تزيد الألم سوءًا.





- العض على كرة من القطن المنقوع بزيت القرنفل.





- تناول الثوم حيث أنها يحتوى على مادة كيميائية تسمى الأليسين، والتي تعمل كمضاد حيوي طبيعي ويمكن أن تقاوم عدوى الأسنان.





- تجنب الأطعمة الصلبة أو المضغ وتطبيق الحرارة الرطبة على الفك.





- أما فى حالة انتفاخ الوجه ينصح بوضع كيسًا من الثلج على خدك الأمر الذي يساعد على تخفيف الألم.





-المضمضة بماء وملح من خلال 1/2 ملعقة صغيرة ملح الطعام تضاف إلى كوب ماء، والمضمضة ببطء حول السن المؤلمة لإزالة أي أجزاء من الطعام قد تكون عالقة.



