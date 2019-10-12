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حوادث

بسبب مشاجرة مع والدته.. سائق يحاول الانتحار من الطابق الثاني بطوخ

السبت 12/أكتوبر/2019 - 11:05 ص
مشاجرة
مشاجرة
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إبراهيم الهوارى
بدأت نيابة طوخ، التحقيق مع ربة منزل بسبب محاولة نجلها الانتحار بإلقاء نفسه من الطابق الثانى، إثر مشادة كلامية مع والدته وتم نقله إلى مستشفى شبين القناطر.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بقيام "محمود. أ. ح" سائق 30 سنة، وغير متزوج، ومقيم منطقة مسجد الزاوية بالدير بإلقاء نفسه من الطابق الثانى علوى بسبب مشادة كلامية مع والدته.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف وتم نقل المصاب إلى مستشفى شبين القناطر، واصطحاب والدته إلى قسم الشرطة وجار التحقيق معها من النيابة العامة، والتي طلبت تحريات إدارة البحث الجنائي عن الواقعة وظروفها وملابساتها وطلب التقرير الطبي حول حالة المصاب.
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