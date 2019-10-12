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حوادث

علقة ساخنة لـ عريس ليلة الدخلة من أهل عروسته لزواجه منها دون علمهم

السبت 12/أكتوبر/2019 - 10:25 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
لقن أهل عروس بمدينة طوخ العريس علقة ساخنة لرفضهم الزيجة وقيامه بالزواج من ابنتهم دون علم الأب وأشقائها، وتم التحفظ على الطرفين وأحيلا للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ، بتلقيه بلاغا من "س.ا" 20 عاما طالب مصاب بكدمات بالوجه، بقيام أهل زوجته بالتعدى عليه بالضرب في أول أيام زواجه، لرفضهم الزواج من ابنتهم.

وتبين من التحريات الأولية أن المجنى عليه كان علي علاقة عاطفية بفتاة جامعية مقيمة بمدينة طوخ، وإنه تقدم لأسرتها لكنهم رفضوا الزواج، وقامت والدة الفتاة بمساعدتهم علي الزواج دون موافقة الأب والأشقاء، وفور علمهم بالزواج قاموا بالتعدى على العريس.

تمكن المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز طوخ من ضبط طرفي الواقعة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
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