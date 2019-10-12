Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بالأرقام.. تعرف على نتائج انتخابات الأطباء بالقليوبية

السبت 12/أكتوبر/2019 - 10:21 ص
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم الهوارى
أسفرت نتائج انتخابات نقابة الأطباء بالقليوبية، عن فوز الدكتور أحمد سعيد نقيبا لأطباء الإقليم للدورة الثانية، كما فاز بعضوية مجلس النقابة الدكتور محمد عبد السلام، والدكتور السيد عفيفى القطان "فوق السن"، والدكتور أحمد حجاج ومحمد عجلان "تحت السن".

من جانبه، أعلن الدكتور أحمد يوسف البرعي، رئيس لجنة الانتخابات بنقابة أطباء القليوبية والأمين العام للنقابة، أن نتائج الفرز جاءت على مقعد النقيب بحصول المرشح الفائز أحمد سعيد على ٢١٦ صوتا، وعلاء جودة ١٩٠ صوتا ومنال ذهني ١٦ صوتا وناحي خضر ١٢٥ صوتا.

أما الأعضاء المترشحون "فوق السن" وعددهم ٨ أعضاء ففاز منهم اثنان وهما السيد عفيفي القطان بعد حصوله على ١٩٩ صوتا ومحمد عبد السلام بـ٢٨٦ صوتا فيما حصل ألفت عبد الرؤوف ١٢٥ صوتا وحسن حرفوش ٧٩ صوتا وشيري كامل على ١٤٧ صوتا وماهر النجار ٩ أصوات ومحمد هاشم الطريف ١٦٦ صوتا وهشام أبو الدهب ١٥ صوتا. 

بينما نتائج فرز الأصوات للأعضاء "تحت السن" أسفرت عن فوز اثنين من ضمن ٨ أعضاء ترشحوا وهما أحمد حجاج ٣٥٦ صوتا ومحمد عجلان ٣٠١ صوت فيما حصلت أميرة الجمال على ٢٨ صوتا وجون رؤوف على ٦٢ صوتا ومحمد السيد على ١٧٤ صوتا ونعيمة دعبس على ١٢ صوتا ومنى شعراوي على ١٢١ صوتا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إقبال متوسط على انتخابات الأطباء بالقليوبية

ترشيحاتنا

بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد 20 صورة تبرز جمال حنان مطاوع

لأول مرة.. صالح جمعة وكهربا يمنعان مرتضى منصور من التعليق .. فيديو

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 12 -10- 2019

اسألوا حازم إمام .. شريف إكرامي يوضح حقيقة انتقاله إلى الزمالك.. فيديو

بفستان كشمير لامع.. زوجة مصطفى فهمى تبرز أنوثتها بإطلالة مميزة

بعد أسبوع من مغادرة PayPal.. ثلاث شركات جديدة تعلن انسحابها من ليبرا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيسان نافارا 2020 تحصل على نسخة جديدة كليا .. صور

الكشف عن تويوتا ميراي 2021 الاختبارية تمهيدًا للموديل الإنتاجي الهيدروجيني .. صور

بين الكاجوال والكلاسيك.. دنيا سمير غانم تتألق فى أحدث ظهور