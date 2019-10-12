بالأرقام.. تعرف على نتائج انتخابات الأطباء بالقليوبية

أسفرت نتائج انتخابات نقابة الأطباء بالقليوبية، عن فوز الدكتور أحمد سعيد نقيبا لأطباء الإقليم للدورة الثانية، كما فاز بعضوية مجلس النقابة الدكتور محمد عبد السلام، والدكتور السيد عفيفى القطان "فوق السن"، والدكتور أحمد حجاج ومحمد عجلان "تحت السن".





من جانبه، أعلن الدكتور أحمد يوسف البرعي، رئيس لجنة الانتخابات بنقابة أطباء القليوبية والأمين العام للنقابة، أن نتائج الفرز جاءت على مقعد النقيب بحصول المرشح الفائز أحمد سعيد على ٢١٦ صوتا، وعلاء جودة ١٩٠ صوتا ومنال ذهني ١٦ صوتا وناحي خضر ١٢٥ صوتا.





أما الأعضاء المترشحون "فوق السن" وعددهم ٨ أعضاء ففاز منهم اثنان وهما السيد عفيفي القطان بعد حصوله على ١٩٩ صوتا ومحمد عبد السلام بـ٢٨٦ صوتا فيما حصل ألفت عبد الرؤوف ١٢٥ صوتا وحسن حرفوش ٧٩ صوتا وشيري كامل على ١٤٧ صوتا وماهر النجار ٩ أصوات ومحمد هاشم الطريف ١٦٦ صوتا وهشام أبو الدهب ١٥ صوتا.





بينما نتائج فرز الأصوات للأعضاء "تحت السن" أسفرت عن فوز اثنين من ضمن ٨ أعضاء ترشحوا وهما أحمد حجاج ٣٥٦ صوتا ومحمد عجلان ٣٠١ صوت فيما حصلت أميرة الجمال على ٢٨ صوتا وجون رؤوف على ٦٢ صوتا ومحمد السيد على ١٧٤ صوتا ونعيمة دعبس على ١٢ صوتا ومنى شعراوي على ١٢١ صوتا.