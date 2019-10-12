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محافظات

ممدوح راغب نقيبا لأطباء الفيوم للمرة الثانية على التوالى

السبت 12/أكتوبر/2019 - 10:31 ص
ممدوح حامد راغب
ممدوح حامد راغب
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أ ش أ
أسفرت انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بمحافظة الفيوم، عن فوز الدكتور ممدوح حامد راغب بمقعد نقيب الأطباء بحصوله على 490 صوتا للمرة الثانية على التوالى.

وفاز في انتخابات العضوية فوق السن الدكتور محسن جمعة والدكتورة أمانى طه حسين، وتحت السن الدكتور وليد محمود رجب أستاذ التشريح، والدكتور أحمد رشوان ربيع أستاذ العناية المركزة.

وأشاد نقيب أطباء الفيوم، عقب الإعلان عن فوزه، بنزاهة الانتخابات، موجها الشكر للمنافسين الذين لم يحالفهم الحظ.

ووعد باستكمال مسيرة السنوات الأربع الماضية للانتهاء من مقر النقابة واستلامه وتجهيزه، ونادى النقابة بالفيوم، بالتنسيق مع اتحاد النقابات.
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