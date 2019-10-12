اليوم_العالمي_للرسايل.. يحتل صدارة التريند في مصر ودول الخليج

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج جديدا بعنوان #اليوم_العالمي_للرسايل، الذي احتل صدارة التريند اليوم السبت في دول مصر والسعودية والإمارات بينما تصدر المرتبة الثانية في الكويت.





وعبر المتابعون في مصر ودول الخليج عن رغبتهم في العودة لزمن الرسائل المخطوطة التي كانت تكتب بخط اليد والتي اختفت مع تطور وسائل التكنولوجيا وتطبيقاتها.





وتبادل المغردون فيما بينهم صورا لـ«أظرف» وكتابات من التي كانت تحتويها الخطابات القديمة، وعبر بعضهم عن أن الرسائل الورقية رغم اندثارها في كثير من الأماكن إلا أنها تبقى الأجمل دائما.





وقال مغردون خليجيون، ماذا لو أن الرسائل تعود لتكتب بخط اليد وتحمل رائحة عطر المرسل.





وتبادل كثيرون من المغردين رسائل عبر الهاشتاج الذي احتل صدارة التريند في دول الخليج كما نشر آخرون شكل الخاتم الذي كانت تغلق به الرسائل قبل إرسالها إلى الجهة المرسلة إليها .





ويحتفل العالم في 9 أكتوبر بإنشاء البريد، كما حدده الاتحاد البريدي العالمي عام 1969، بمناسبة ذكرى تأسيس الاتحاد في العاصمة السويسرية برن عام 1874.