Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

#اليوم_العالمي_للرسايل.. يحتل صدارة التريند في مصر ودول الخليج

السبت 12/أكتوبر/2019 - 10:28 ص
رسائل مخطوطة
رسائل مخطوطة
Advertisements
على صالح
دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج جديدا بعنوان #اليوم_العالمي_للرسايل، الذي احتل صدارة التريند اليوم السبت في دول مصر والسعودية والإمارات بينما تصدر المرتبة الثانية في الكويت.

وعبر المتابعون في مصر ودول الخليج عن رغبتهم في العودة لزمن الرسائل المخطوطة التي كانت تكتب بخط اليد والتي اختفت مع تطور وسائل التكنولوجيا وتطبيقاتها.

وتبادل المغردون فيما بينهم صورا لـ«أظرف» وكتابات من التي كانت تحتويها الخطابات القديمة، وعبر بعضهم عن أن الرسائل الورقية رغم اندثارها في كثير من الأماكن إلا أنها تبقى الأجمل دائما.

وقال مغردون خليجيون، ماذا لو أن الرسائل تعود لتكتب بخط اليد وتحمل رائحة عطر المرسل.

وتبادل كثيرون من المغردين رسائل عبر الهاشتاج الذي احتل صدارة التريند في دول الخليج كما نشر آخرون شكل الخاتم الذي كانت تغلق به الرسائل قبل إرسالها إلى الجهة المرسلة إليها.

ويحتفل العالم في 9 أكتوبر بإنشاء البريد، كما حدده الاتحاد البريدي العالمي عام 1969، بمناسبة ذكرى تأسيس الاتحاد في العاصمة السويسرية برن عام 1874.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

#مليون_ريتويت_دعم_للسيسي.. المصريون يدعمون الرئيس: إحنا معاك ضد الخونة

ترشيحاتنا

لأول مرة.. صالح جمعة وكهربا يمنعان مرتضى منصور من التعليق .. فيديو

وليد صلاح يعتذر لمرتضى منصور بسبب إشادته بـ محمود الخطيب

أسباب مخيفة.. وضع المحفظة فى الجيب الخلفى خطر على الرجال

أخبار الرياضة.. شريف إكرامي يوضح حقيقة انتقاله إلى الزمالك.. مرتضى منصور يفتح النار على الكاف من جديد.. صالح وكهربا يمنعان رئيس الزمالك من التعليق

مرتضى منصور يفتح النار من جديد على الكاف.. تعرف على السبب.. فيديو

لفتة إنسانية.. العناية المركزة تحتضن احتفال مريضة بزواج نجلها داخل مستشفى ناصر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيسان نافارا 2020 تحصل على نسخة جديدة كليا .. صور

الكشف عن تويوتا ميراي 2021 الاختبارية تمهيدًا للموديل الإنتاجي الهيدروجيني .. صور

بين الكاجوال والكلاسيك.. دنيا سمير غانم تتألق فى أحدث ظهور