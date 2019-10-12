بعد إسراء غريب.. تفاصيل وفاة فتاة فلسطينية في ظروف غامضة

نشر العديد من الأخبار والمعلومات غير الدقيقة، عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل حول وفاة فتاة فلسطينية تدعى "مرح هاني العيساوي" في حادثة أثارت العديد من التساؤلات لدى الشارع الفلسطيني الذي استذكر قضية مقتل الشابة إسراء غريب التي توفيت قبل نحو شهرين.





وأكدت وزارة الصحة، في بيان، أن ما يشاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الصفراء حول سبب وفاة الطالبة في جامعة بيرزيت "مرح هاني العيساوي" لا يمت للحقيقة بصلة.





وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن الفتاة كانت تبرعت بالدم في جامعة بيرزيت أثناء حملة قام بها بنك الدم المركزي في 17 من سبتمبر الماضي، بعد ذلك جرى نقلها إلى مستشفى هداسا الإسرائيلي، وقد شخصت بإصابتها بفيروس غير معروف.





وتابعت الوزارة "بعد عمليات التبرع بالدم، تفحص الوحدات المتبرَع بها، للتأكد من سلامتها وخلوها من أمراض الكبد الوبائي والإيدز والسفلس، إضافة إلى فحص متخصص آخر للكشف عن الأجسام المضادة الغريبة، حيث كانت الوحدة المتبرع بها من قبل المرحومة سليمة من ناحية فايروس الكبد الوبائي من نوع B وC، إضافة إلى مرض السفلس والإيدز.





وأوضحت الوزارة أن عمليات التبرع بالدم تكون آمنة من خلال استخدام إبرة التبرع المعروفة، وهي إبرة تستخدم لمرة واحدة، وتكون مغلفة ومعقمة بنسبة 100%، إضافة إلى إجراء فحوصات متخصصة للتأكد من سلامة الوحدة بعد التبرع، أي أن عملية التبرع تكون آمنة بنسبة 100% من لحظة سحب الدم إلى لحظة تزويد مريض آخر بهذه الوحدة أو إحدى مشتقاتها.





واستهجنت الوزارة ما يتم الترويج له عن إصابة المرحومة بالفيروس نتيجة التبرع وتلوث إبرة السحب، مؤكدة أن هذا أمر مقلق وغريب، ويكشف عن خطورة الشائعات التي يروج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأن الفيروس الذي أصاب المرحومة لم يكن من خلال التبرع بالدم، حيث كانت المرحومة تعاني من أعراض هذا الفيروس قبل تبرعها بالدم، بحسب إفادة الأهل لاحقًا.





ونفت عائلة الفتاة مرح هاني العيساوي ، صحة ما ورد في بيان وزارة الصحة بعد وفاتها يوم امس.



