أستاذ اقتصاد: السياحة التركية متدهورة منذ 3 سنوات والعدوان على سوريا يقضي عليها

قال كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسي، إننا نشهد عملية احتلال تركية لدولة سوريا، في إطار تحرش مستمر من تركيا بدول الجوار العربية.
وأضاف كريم العمدة في حواره على قناة " إكسترا نيوز"، "أردوغان يحارب الأكراد في شمال سوريا، وأردوغان بدأ التصادم مع الدول العربية والاتحاد الأوروبي مما أدى إلى انهيار الاقتصاد التركي".
وتابع كريم العمدة: "أردوغان لديه تخوف من الأكراد لسعيهم لتكوين دولة ولكن ليس من حق أردوغان التدخل في سوريا بشكل مباشر، والعدوان التركي على شمال سوريا هو العملية العسكرية التركية الثالثة في سوريا".
وأكمل كرمي العمدة: "تركيا لها أفكار استعمارية نحو الدول العربية، مشيرا إلى أن أردوغان يعتقد أنه الاقتصاد التركي قادر على دخول حرب ولا يتأثر وهذا حديث لا أساس له من الصحة، والسياحة التركية متدهورة منذ 3 سنوات وسوف تزداد في التدهور بعد العدوان التركي على شمال سوريا.