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فن

على طريقته الخاصة .. رامى جمال يحتفل بعيد زواجه

السبت 12/أكتوبر/2019 - 11:01 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
نشر المطرب رامى جمال عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام صورة جديدة برفقة زوجته نريمان.

وعلق رامى جمال على الصورة : زي النهارده من سنين اتجوزت ناريمان الجدعه بنت الأصول.

وأضاف رامى جمال : اتجوزنا يوم عيد ميلادها عاوز اقولك كل سنة وانتي اهلي وأصحابي وحبايبي كل ثانية وانتي طيبة وسعيدة وناجحة وقوية وعقبال 🖐مليون سنة 🎂🎂🎂.

يذكر أن آخر أعمال رامي جمال أغنية "البرد" وتعد الأغنية الرابعة التي يصورها على طريقة الفيديو كليب، بعدما طرح 3 كليبات من ألبومه الأخير "ليالينا"، وهي: "مفيش منها" و"ما تظلمنيش" و"تعيشي ليا".
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