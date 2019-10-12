على طريقته الخاصة .. رامى جمال يحتفل بعيد زواجه

نشر المطرب رامى جمال عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام صورة جديدة برفقة زوجته نريمان.



وعلق رامى جمال على الصورة : زي النهارده من سنين اتجوزت ناريمان الجدعه بنت الأصول.



وأضاف رامى جمال : اتجوزنا يوم عيد ميلادها عاوز اقولك كل سنة وانتي اهلي وأصحابي وحبايبي كل ثانية وانتي طيبة وسعيدة وناجحة وقوية وعقبال 🖐مليون سنة 🎂🎂🎂.



يذكر أن آخر أعمال رامي جمال أغنية "البرد" وتعد الأغنية الرابعة التي يصورها على طريقة الفيديو كليب، بعدما طرح 3 كليبات من ألبومه الأخير "ليالينا"، وهي: "مفيش منها" و"ما تظلمنيش" و"تعيشي ليا".