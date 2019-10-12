لعبور المانش.. سباحون ألمان يشاركون في إعداد المنتخب العربي لذوي الإعاقة

وصل اليوم السباحون الألمان إلى مدينة الغردقة للانضمام إلى معسكر إعداد المنتخب العربي لذوي الإعاقة الذهنية لعبور المانش يوليو 2020 لبدء التدريبات في مياه البحر الأحمر استعدادا لمحاولة العبور في أول تتابع عربي لعبور المانش، وكان في استقبالهم الكابتن خالد شلبي وكيل الاتحاد الإنجليزي لعبور المانش في شمال أفريقيا والشرق الأوسط ومدرب المنتخب.



وقال السباح العالمي خالد شلبي: إن السباحين الالمان "تينا، انجيه، وفرانك" من ذوي الاحتياجات الخاصة وصلوا منذ قليل إلى الغردقة للمشاركة مع السباحين السعوديين والسباح المصري محمد الحسيني في معسكر تدريب المنتخب على شواطئ الغردقة".



وأضاف شلبي، خلال استقبالهم أن بروفات تدريب السباحين في تتابع عبور المانش التي يشرف عليها بمعاونة السباحة الأولمبية شيروت حافظ سوف تبدأ من شاطئ فيو مدينة الغردقة خلال الفترة من 12 إلى 18 من الشهر الجاري تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر.



وأكد شلبي أن الحدث يهدف إلى تشجيع السياحة الرياضية ومشاركة الدول العربية في عمل رياضي موحد، وتوجيه أنظار العالم وتشجيع السائح العربي من ذوي الاحتياجات الخاصة على زيارة الغردقة.