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محافظات

قائمة المستقبل تكتسح انتخابات التجديد النصفي لأطباء سوهاج

السبت 12/أكتوبر/2019 - 11:02 ص
صدى البلد
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خالد رياض
اكتسحت قائمة المستقبل انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بسوهاج لجميع المقاعد، وبلغ من لهم حق التصويت في الانتخابات ٥٩٢١ ناخب حضر منهم ٩٠٥ ناخبين، وبلغ عدد الأصوات الباطل ١٠ أصوات.

وفاز بمقعد نقيب الأطباء في المحافظة الدكتور محمود فهمي منصور، بحصوله علي ٤٦٧ صوتا، وحصل منافسه الدكتور اكرم عاشور، علي ٤٠٧ صوتا، وحصل الدكتور بهاء ابوعلي، علي ٢٢ صوتا.

وعن مقعدي تحت السن فاز بهما كل من إسحاق صبحي، وحصل علي ٦٤٣ صوتا، وطارق الشريف وحصل علي ٥٨١ صوتا، بينما فاز عن مقعدي تحت السن طارق منصور، وحصل علي ٤٨٩ صوتا، ورانيا باهي، وحصلت علي ٤٣١ صوتا. 

وشهدت الانتخابات التي جرت أمس إقبالا متوسطا من الأعضاء، وأشرف علي عملية انتخاب المستشارين بهاء عبد الغفار، وعمرو صبري، بتأمين من رجال الأمن، وجرت الانتخابات بمقر نقابة الأطباء بمدينة سوهاج.
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