انطلاق مؤتمر اتحاد المعلمين العرب فى القاهرة بحضور وفود 12 دولة

انطلق منذ قليل مؤتمر اتحاد المعلمين العرب الذى تستضيفه نقابة المهن التعليمية المصرية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، بحضور وفود 12 دولة من نقباء المعلمين العرب وهيئات مكاتبهم بالإضافة إلى عدد من الوزراء الحاليين والسابقين والعديد من الشخصيات العامة بمصر والوطن العربي.
ويعقب الجلسة الافتتاحية عدد من ورش العمل والحلقات النقاشية على مدار ثلاثة أيام للخروج بتوصيات نهائية للدورة الحالية للاتحاد.
ومن المقرر أن يناقش ممثلى الاتحاد بعض القضايا التعليمية الهامة ومنها قضية تعليم أبناء اللاجئين والحفاظ على هويتهم الثقافية ومعادلة الشهادات العامة لسهولة تنقل الطلاب بين الدول العربية بغرض التعليم وتجفيف منابع الأمية وتوحيد مناهج العلوم والرياضيات بالبلاد العربية أعضاء الاتحاد.
وحضر المؤتمر كل من السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب المصري والدكتور محب الرافعى وزير التعليم الأسبق والدكتور جمال العربي وزير التربية والتعليم الأسبق والدكتور محمد عمر نائب وزير التعليم لشئون المعلمين والدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام والدكتور عاشور العمرى رئيس هيئة محو الأمية واللواء هبه ابو العمايم خبير اللجنة العليا للأسر البديلة بوزارة التضامن والنائب مصطفى كمال الدين حسين عضو لجنة التعليم بمجلس النواب الدكتور صلاح حسب الله المتحدث الرسمي لمجلس النواب وياسين عبد الصبور عضو مجلس النواب والدكتور عاشور العامري رئيس الهيئة الوطنية لمحة الأمية وتعليم الكبار ومحمد عطية مدير مديرية التربية و التعليم بالقاهرة وخالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة وطه عجلان مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ووكلاء التعليم بالمحافظات