Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

انطلاق مؤتمر اتحاد المعلمين العرب فى القاهرة بحضور وفود 12 دولة

السبت 12/أكتوبر/2019 - 11:01 ص
صدى البلد
Advertisements
شيماء مجدي
انطلق منذ قليل مؤتمر اتحاد المعلمين العرب الذى تستضيفه نقابة المهن التعليمية المصرية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، بحضور وفود 12 دولة من نقباء المعلمين العرب وهيئات مكاتبهم بالإضافة إلى عدد من الوزراء الحاليين والسابقين والعديد من الشخصيات العامة بمصر والوطن العربي.

ويعقب الجلسة الافتتاحية عدد من ورش العمل والحلقات النقاشية على مدار ثلاثة أيام للخروج بتوصيات نهائية للدورة الحالية للاتحاد.

ومن المقرر أن يناقش ممثلى الاتحاد بعض القضايا التعليمية الهامة ومنها قضية تعليم أبناء اللاجئين والحفاظ على هويتهم الثقافية ومعادلة الشهادات العامة لسهولة تنقل الطلاب بين الدول العربية بغرض التعليم وتجفيف منابع الأمية وتوحيد مناهج العلوم والرياضيات بالبلاد العربية أعضاء الاتحاد.‎

وحضر المؤتمر كل من السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب المصري والدكتور محب الرافعى وزير التعليم الأسبق والدكتور جمال العربي وزير التربية والتعليم الأسبق والدكتور محمد عمر نائب وزير التعليم لشئون المعلمين والدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام والدكتور عاشور العمرى رئيس هيئة محو الأمية واللواء هبه ابو العمايم خبير اللجنة العليا للأسر البديلة بوزارة التضامن والنائب مصطفى كمال الدين حسين عضو لجنة التعليم بمجلس النواب الدكتور صلاح حسب الله المتحدث الرسمي لمجلس النواب وياسين عبد الصبور عضو مجلس النواب والدكتور عاشور العامري رئيس الهيئة الوطنية لمحة الأمية وتعليم الكبار ومحمد عطية مدير مديرية التربية و التعليم بالقاهرة وخالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة وطه عجلان مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ووكلاء التعليم بالمحافظات
Advertisements

ترشيحاتنا

أحمد رمزي: لاعبو الزمالك يريدون الرحيل

نجم الزمالك السابق: لا يمكن التشكيك في وطنية محمد صلاح

لا تتخطى هذا الموعد.. شروط ومدة تجديد رخصة السيارات بـ قانون المرور الجديد

الكشف عن تويوتا ميراي 2021 الاختبارية تمهيدًا للموديل الإنتاجي الهيدروجيني .. صور

لا تلتقط صورا قريبة من منزلك .. لص استغل انعكاس العين في صور فنانة لمطاردتها

بعد إسراء غريب.. تفاصيل وفاة فتاة فلسطينية في ظروف غامضة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للمرة الثانية.. سمكة قرش تثير ذعر السعوديين على شاطئ القنفذة.. صور

بعد تصدرها تريند جوجل.. تعرف على سر أناقة وإطلالات ورد الخال

نيسان نافارا 2020 تحصل على نسخة جديدة كليا .. صور