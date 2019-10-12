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محافظات

وقف مزايدات بيع الأراضى والمحلات والشواطئ بالغردقة.. تعرف على الأسباب

السبت 12/أكتوبر/2019 - 12:38 م
صدى البلد
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إبراهيم جادالله
قررت الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر تأجيل المزايدات المعلن عنها بتاريخ 19 /9 /2019م و20 /9 /2019م، والتى كان مقرر انعقادها فى الفترة من 13 وحتى 17 /10 /2019م لتأجير وبيع قطع أراضى ومحلات وشواطئ بمدن الغردقة - رأس غارب - سفاجا - القصير - مرس علم.

وأعلنت محافظة البحر الأحمر أن وقف البيع سيستمر حتى يتم المزيد من البحث والدراسة وسيتم الإعلان عن تاريخ إتمام تلك المزايدات فى حينه وعلى المواقع الالكترونية لمحافظة البحر الأحمر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد مساء الجمعة بديوان عام المحافظة برئاسة الدكتورة يسرا عطيه نائب محافظ البحر الأحمر، وبحضور اللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المدن ولجان المزاد العلنى لمدن رأس غارب – الغردقة- القصير-سفاجا- مرس علم والديوان العام والشئون المالية والشئون القانونية بالمحافظة.
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