مدرب سابق يكشف حظوظ المنتخب الأولمبي في بطولة أفريقيا ..فيديو

قال الكابتن محمد الصيفى مدرب منتخب الشباب السابق، إن فرصة المنتخب الأوليمبي في بطولة أفريقيا قوية لحصد اللقب.



وأضاف محمد الصيفي في حواره في برنامج " 8 الصبح " المذاع على قناة " دي إم سي"، "مصر بها استادات وملاعب جيدة والمنتخب الأولمبي يضم مجموعة جيدة من اللاعبين".



وتابع محمد الصيفي:" شوقي غريب مدرب المنتخب الأوليمبي صاحب خبرات، ويضم مجموعة من اللاعبين المتميزين، والمنتخب الأوليمبي فريق متكامل".



وأكمل محمد الصيفي:" مجموعة مصر في البطولة نارية وتضم مالي وغانا والكاميرون، ونحن قادرون على تحقيق لقب البطولة".

