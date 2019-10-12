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مدرب سابق يكشف حظوظ المنتخب الأولمبي في بطولة أفريقيا ..فيديو

السبت 12/أكتوبر/2019 - 11:12 ص
المنتخب الأوليمبي
المنتخب الأوليمبي
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هاني حسين
قال الكابتن محمد الصيفى مدرب منتخب الشباب السابق، إن فرصة المنتخب الأوليمبي في بطولة أفريقيا قوية لحصد اللقب.

وأضاف محمد الصيفي في حواره في برنامج " 8 الصبح " المذاع على قناة " دي إم سي"، "مصر بها استادات وملاعب جيدة والمنتخب الأولمبي يضم مجموعة جيدة من اللاعبين".

وتابع محمد الصيفي:" شوقي غريب مدرب المنتخب الأوليمبي صاحب خبرات، ويضم مجموعة من اللاعبين المتميزين، والمنتخب الأوليمبي فريق متكامل".

وأكمل محمد الصيفي:" مجموعة مصر في البطولة نارية وتضم مالي وغانا والكاميرون، ونحن قادرون على تحقيق لقب البطولة".
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