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توك شو

امتى تعرفي انه بيخونك؟.. الطب النفسي يرد

السبت 12/أكتوبر/2019 - 11:52 ص
خيانة زوجية
خيانة زوجية
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شيرين عادل
قال الدكتور محمد هانى، استشارى الصحة النفسية، إن الخيانة الزوجية ترتبط بعاملين رئيسين أولهما طبيعة الإنسان البشرية وميوله للخيانة من عدمه، أما العامل الآخر فتتوقف على طبيعة العمل.

وكشف محمد هانى، في مداخلة هاتفية على برنامج "صباح الورد" والمذاع عبر فضائية "TEN"، أن هناك بعض الوظائف تتيح تواجد الخيانة الزوجية خاصة إن كانت تشتمل احتكاكا كبيرا بالطرف الآخر، أو وظيفته تتيح له فترات من الوقت، قائلًا: "لو وظيفته مرتاحة وعند وقت فاضى ممكن يفكر فى الخيانة لكن لو مشغول طول الوقت صعب يفكر فى القصة دى".

وأكد محمد هانى، أن الخيانة الزوجية ليست لها علاقة بثقافة الفرد تمنعه عن الدخول فى هذا الأمر، خاصة أن طبيعة الإنسان البشرية هى العامل الرئيسى وميوله للخيانة الزوجية بالإضافة إلى اتساع دوائره بالطرف الآخر.

وأوضح محمد هانى، أن طبيعة الإنسان البشرية يكون من الصعب عليها أن تمنع نفسها عن بعض ردود الأفعال تجاه الطرف الآخر والتى يسهل أن تقع بسهولة بدوائر الخيانة الزوجية.

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