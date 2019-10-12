علاج كلف الحمل بعد الولادة.. التوقف فورا عن تناول حبوب منع الحمل

كلف الحمل بعد الولادة، من أكثر الأمور التى تعانى منها المرأة بعد الولادة، حيث يهد كلف الحفل بعد الولادة شيئا يؤثر على جمال المرأة، فـ كلف الحمل هو عبارة عن حالة جلدية شائعة تظهر فيها بقع بنية على الجلد، نتيجة تغيير فى الهرمونات الأنثوية الأستروجين والبروجستيرون، لذلك نستعرض لكى سيدتى فى السطور التالية علاج كلف الحمل بعد الولادة.





علاج كلف الحمل بعد الولادة



علاج كلف الحمل بعد الولادة، هو الشغل الشاغل للسيدات وذلك للحفاظ على مظهرن والإطلالة ببشرة مشرقة حيث تمثل السطور التالية الحل السحرى للتخلص من كلف الحمل بعد الولادة:-



- التوقف عن تناول حبوب منع الحمل أو العلاج بالهرمونات البديلة، حيث إنه فى بعض الحالات التى يظهر فيها الكلف أثناء الحمل ، فقد يزول بعد بضعة أشهر من ولادة الطفل.



- استعمال الكريمات التي تجمع بين الهيدروكينون وحمض الكوجيك ، وحمض الآزاليك ، والتريتينوين ، والستيروئيدات القشرية ، أو حمض الجليكوليك والتى يمكنها أيضًا علاج الكلف.



- استخدام مجموعة واسعة واقية من الشمس كل يوم.، فضلا عن ارتداء قبعة واسعة الحواف لحماية وجهك في أي وقت تكون فيه خارج الشمس.



- لابد من التعايش مع الكلف حيث أنه من الممكن أن يستمر علاجه لفترة طويلة، فضلا عن ضرورة الاستمرار في علاج بشرتك حتى بعد زوال الكلف.



- الابتعاد عن مساحيق التجميل التى تسبب هيجان للبشرة.



أعراض الكلف



-التغير في لون البشرة.

- ظهور البقع البنية على الخدين أو الجبين أو الأنف أو الشفة العليا.



مصدر المعلومات موقع familydocto