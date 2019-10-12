شعبة مواد البناء بالإسكندرية: قرار فرض رسوم وقائية للحديد والبليت غير مدروس

وصف محمود مخيمر، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة الإسكندرية التجارية، قرار وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من بعض أصناف منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات بأنه متسرع وغير مدروس ويخدم مصالح شركات معينة بعيدا عن حماية الصناعة الوطنية.



وقال مخيمر، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن الأزمة فى المصانع الصغيرة والتي ستضطر للخروج من السوق نظرا لعدم قدرتها على المنافسة بعد ارتفاع التكاليف الإنتاجية.



وأضاف أن المصانع حاليا فى حالة ترقب وتوقف حركة البيع والشراء، بل إن هناك من بدأ يبيع بأسعار منخفضة بشكل طفيف خلال الفترة الماضية بعد قرار خفض أسعار البنزين ، الا ان قرار الوزير سيؤدي الى وجود زيادة على الأسعار ، لافتا إلى أن الشركات حاليا تدرس الزيادة المرتقبة على الأسعار خلال الفترة المقبلة.



وعن الأسعار المتوقعة، أوضح مخيمر أن متوسط أسعار المصانع يتراوح بين 10.800 و10.900 جنيه للطن، بعد انخفاض نحو 400 جنيه للطن بسبب تراجع اسعار البنزين ، ويتوقع أن ترتفع لتصبح 11.900 ألف جنيه للطن بعد فرض الرسوم الوقائية .



وتجدر الاشارة الى أنه أصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة قرارًا بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من بعض أصناف منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات ( شاملة فترة التدابير الوقائية المؤقتة التى تم فرضها بموجب القرار الوزارى رقم 346 لسنة 2019 والصادر خلال شهر ابريل من العام الجارى ) وذلك على النحو التالى :



أولًا : تخضع الواردات من صنف "حديد التسليح لأغراض البناء" عيدان و قضبان من حديد أو صلب من غير الخلائط، لرسم تدابير وقائية نهائية متدرجة بواقع نسبة 25 % من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 أكتوبر 2019 حتى 11 ابريل 2020 ، وبنسبة 21 % من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 ابريل 2020 حتى 11 ابريل 2021 ، وبنسبة 17 % من القيمة CIF للطن وذلك خلال الفترة من 12 ابريل 2021 حتى 11 ابريل 2022 .



ثانيًا : تخضع الواردات من صنف المنتجات نصف الجاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلائط " البيليت" لرسم تدابير وقائية نهائية متدرجة بواقع نسبة 16 % من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 أكتوبر 2019 حتى 11 ابريل 2020 ، وبنسبة 13 % من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 ابريل 2020 حتى 11 ابريل 2021 ، وبنسبة 10 % من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 ابريل 2021 حتى 11 ابريل 2022 .

