فى اختراق السفارات الأجنبية .. إحالة مسئولين ببنوك كبيرة وآخرين للجنايات

أحالت النيابة العامة القضية المعروفة إعلاميا باسم "اختراق السفارات الاجنبية بمصر، عن طريق الهجرة غير الشرعية لـ 14 دول أوروبية منهم: فرنسا وألمانيا وهولندا وسويسرا والنمسا وايرلندا وأمريكا وكندا"، ودول أخرى المتهم فيها 18 شخصا على رأسهم نائب مدير عام ببنك شهير "حاصل على دكتوراه فلسفة فى العلوم البيئية"، والمدير إقليمي لفروع وجه بحري و القناة بمصرف عربي شهير وحاليا مدير عام الفروع والمشرف على القطاع المصرفي ببنك حكومي.شهير ومندوب تسهيل إجراءات السفر حاليا وسابقا مدير علاقات شركة توماس كوك للسياحة ومندوب حصول على تأشيرات سابقا مدير علاقات عامة بشركة اليانز تورز ومسئول علاقات شركة ألكان كونسلت وآخرين.



