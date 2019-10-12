فى اختراق السفارات الأجنبية .. إحالة مسئولين ببنوك كبيرة وآخرين للجنايات

أحالت النيابة العامة القضية المعروفة إعلاميا باسم "اختراق السفارات الاجنبية بمصر، عن طريق الهجرة غير الشرعية لـ 14 دول أوروبية منهم: فرنسا وألمانيا وهولندا وسويسرا والنمسا وايرلندا وأمريكا وكندا"، ودول أخرى المتهم فيها 18 شخصا على رأسهم نائب مدير عام ببنك شهير "حاصل على دكتوراه فلسفة فى العلوم البيئية"، والمدير إقليمي لفروع وجه بحري و القناة بمصرف عربي شهير وحاليا مدير عام الفروع والمشرف على القطاع المصرفي ببنك حكومي.شهير ومندوب تسهيل إجراءات السفر حاليا وسابقا مدير علاقات شركة توماس كوك للسياحة ومندوب حصول على تأشيرات سابقا مدير علاقات عامة بشركة اليانز تورز ومسئول علاقات شركة ألكان كونسلت وآخرين.
وجاء بالتحقيقات أن المتهمين جميعها أسسوا تنظيم وأداروا وآخرون مجهولون جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص وتعمل وفق تنظيم معين يتمثل في اختراق السفارات الأجنبية في مصر عن طريق أوراق مزورة وأختام مزورة، حيث تولي أحد المتهمين إدارة تلك الجماعة وتوزيع المهام على أعضائها ، واستقطاب المهاجرين المهربين وتزوير واصطناع المستندات اللازمة للتهريب وتسليم المستندات للمهاجرين واستلامها عقب ذلك من السفارات المقدمة إليها، وتصطحب محامية شهيرة وهي متهمة المهاجرين الأطفال للتقدم بتلك المستندات الي سفارات الدول الأجنبية زاعمة كونها والدتهم: توطئة لاستخراج تأشيرات دخول تلك الدول المستهدفة، وقيامها والتاسع والرابع عشر بنقلهم عبر الحدود وتوصيلهم إلى الدول المستهدفة، من أجل الحصول بشكل مباشر على منافع مادية تتراوح بين ۱۲۰ الى 150 ألف جنيه عن المهاجر.