للمرة الثانية.. سمكة قرش تثير ذعر السعوديين على شاطئ القنفذة.. صور

أثار ظهور سمكة قرش على شاطئ الحنيش بمحافظة القنفذة بالمملكة العربية السعودية ذعر مرتادي الشاطئ.





وأعلن مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقنفذة، عن أن مختصي الثروة السمكية باشروا بلاغا تلقته قيادة حرس الحدود بالمحافظة السعودية أفاد بظهور سمكة قرش قريبة من حوض السباحة بشاطئ حنيش، وفقا لما نشرته صحيفة سبق الإلكترونية.





وأضاف مكتب وزارة البيئة السعودية بالمحافظة أنه أصدر تحذيرات المرتادي شاطئ الحنيش بعدم الاقتراب من الشاطئ والنزول إلى المياه، عقب تواصل الجمهور مع وحدة البحث والإنقاذ بحرس الحدود.





وتابع مكتب البيئة بالقنفذة وفقا لبيان نشره أن سمكة القرش التي ظهرت على الشاطئ ربما تكون قد ضلت طريقها، ولم تستطع العودة إلى الأعماق، أو أنه يعاني إصابة يمكن التعامل معها بدلًا من قتله.





وأشارت البيئة السعودية إلى أنه تم إرسال سيارة لفريق الإنقاذ وتم رفع سمكة القرش من الشاطئ، والتخلص منها بطريقة سليمة، وتم إعداد محضر بالواقعة.



