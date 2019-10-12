احذر من المطاعم الشهيرة .. التحفظ على طن أسماك منتهية الصلاحية من مطعم شهير بالإسكندرية

شن حي الجمرك بالإسكندرية، عددًا من الحملات التفتيشية على المطاعم وثلاجات حفظ الطعام، بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية الصحة ومديرية الطب البيطري، لفحص الأسماك، والدواجن بنطاق الحي.



شملت الحملة مناطق ضباط الصف، والمنشية، وشارع الغزالي، وشارع الهماميل، والحملاوي، وتم خلالها وفحص مدى إتباع المحال للاشتراطات البيئية والصحية وتم توجيه عدد من الإنذارات للمخالفين.



وخلال الحملة تم فحص كمية من الأسماك بمنطقة ضباط الصف بالجمرك، و حاول أحد أصحاب المطاعم الشهيرة التهرب من التفتيش وغلق المطعم إلا أن الحملة أجبرت صاحب المطعم على فتحه مرة أخرى وإتمام عملها، وبفحص الثلاجات بالمطعم تم ضبط كمية تُقدر بنحو "طن" لأنواع مختلفة من الأسماك منتهية الصلاحية، وتحفظت الحملة عليها.



كما قامت إدارة الرصد البيئي وإدارة شئون البيئة بحي الجمرك ومحافظة الإسكندرية بالتفتيش البيئي على عدد كبير من محال بيع الدواجن، لتفقد مدى إتباع تلك المحال للاشتراطات البيئية والصحية .