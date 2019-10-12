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أخبار البلد

حصول آمال على 45 ألف جنيه متجمد معاشها المتأخر باليونان

السبت 12/أكتوبر/2019 - 11:52 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأثينا-اليونان، استطاع عودة معاش مواطنة مصرية تأخر تحويلة للقاهرة لمدة 7 أشهر، بإجمالي 2543 يورو، أي ما يوازي 45 ألف جنيه مصري تقريبا.

وكان الوزير قد أصدر تعليمات لمكتب التمثيل العمالي، ببحث أسباب تأخر صرف معاش المواطنة المصرية "أمال.ر"، الذي توقف منذ مارس الماضي.

وقام علي الفور المستشار العمالي باليونان أشرف فؤاد، بعقد عدة اجتماعات مع إدارة المعاشات اليونانية لمدة ثلاث أشهر متتالية لحثهم على تحويل المعاش الخاص بالمواطنة ، والذى كان متوقفًا منذ 7 أشهر، وأرجع ذلك بسبب التغيير الذى جرى فى الحكومة اليونانية، مما أدى لتغيير بعض من الموظفين بالجهات الحكومية، وتطلب ذلك بعض الوقت لمعرفة ظروف حالات المعاشات ومراجعة الأوراق الخاصة بهم والاستفسار عن كل شخص، ليس للمصريين فقط إنما كل الجنسيات التى يتم تحويل معاشاتهم لبلدانهم، بل لكل أصحاب المعاشات فى اليونان. 

وقام المستشار العمالي بمتابعة إرسال معاش المواطنة "أمال.ر" بإجمالي مبلغ 2543 يورو، أي ما يوازي 45 ألف جنيه مصري تقريبا، وتم استلام رسالة من المواطنة المذكورة تفيد تحويل المبلغ.
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