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تعليم

طلاب الفرق المسرحية لجامعة عين شمس يستمتعون بعرض "الملك لير"

السبت 12/أكتوبر/2019 - 11:45 ص
صدى البلد
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ياسمين سامي - كريم ناصر
إيمانًا من إدارة جامعة عين شمس بأهمية الفن والثقافة لأبنائها الطلاب، وفرت إدارة الجامعة بالتعاون مع الشركة المنتجة للعرض المسرحى فرصة مجانية لحضور طلاب فرق التمثيل المسرحي عرض" الملك لير" وذلك تحت رعاية ا. د. محمود المتيني رئيس الجامعة وإشراف د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأشار د. سعود إلى أن إدارة الجامعة تولي اهتماما كبيرا بمختلف الأنشطة الطلابية ولا سيما ما يثرى الفكر و يسمو بالروح لتصنع  درعا واقيا قويا داخل عقول أبنائنا الطلاب ضد أي فكر متطرف أو هدام.  كما توفر الجامعة من خلال إتاحتها للطلاب حضور مثل تلك العروض الراقية تقديم المثل والقدوة لفن راقي يمثل درسا عمليا للأداء المسرحي والإضاءة والملابس والإخراج و خاصة أن مخرج العرض تامر كرم  من أبناء جامعة عين شمس الذين تدربوا على خشبة مسرح رعاية شباب الجامعة.

الجدير بالذكر أن عدد الطلاب المشاركين بالحضور أمس ٦٠ طالب وطالبة من منتخبات المسرح لكليات: الحاسبات والزراعة والآداب والتجارة، رافقهم ا. مصطفى عيسى مدير إدارة النشاط الفني بالجامعة وتمثل المجموعة الثانية من طلاب الجامعة التى تشهد العرض المسرحى، حيث تضمنت المجموعة الأولى طلاب  كلية الآداب أقسام: الاعلام ، الدراما والنقد ، واللغة الانجليزية ليصل بذلك عدد الحضور على مدار يومين ١٢٠ طالب وطالبة.

وقد أشاد الطلاب بالعرض وبالأداء  الراقي لجميع أبطال العرض المسرحى مؤكدين ان حضور العروض المسرحية المختلفة يساعدهم في إكتساب طرق أداء و تمثيل متنوعة وخاصة ان العرض باللغة العربية الفصحى و لرواية أدبية ذات تاريخ للأديب العظيم وليم شكسبير.
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