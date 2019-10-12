صورة تجمع رامي صبري بـ حلا شيحة وسارة الطباخ تضع الجمهور في حيرة

نشر الفنان رامي صبري، صورة برفقة الفنانة حلا شيحة والمنتجة سارة الطباخ على حسابه الشخصي عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وأدت الصورة إلى حيرة الجمهور وجاءت التعليقات كالآتي: "ايه دا دي بمناسبة ايه ؟_هي الي في النص مراتك_مولعها انت يا ريمو ياريق".



وتعاون رامي صبري، في ألبومه مع مجموعة من الشعراء مثل، أمير طعيمة، أحمد علي موسى، تامر حسين، هالة علي، هاني رجب، أما الملحنين فهم عزيز الشافعي، ومديح، شادي حسن، والتوزيع الموسيقى كان من نصيب جلال الحمداوي، وتميم، وطارق توكل، كما قدم رامي صبري عددًا من الألحان بجانب توزيعه للمرة الأولى لأغنيتين وهما "وعجبي"، و"فارق معاك".



يذكر أن رامي صبري صور من قبل أغنية "مبروك علينا" على طريقة الفيديو كليب مع المخرج فادى حداد، فى بيروت وكانت اول تعاون بينهما.



