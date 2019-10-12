لفتة إنسانية.. فتاة من ذوى الإعاقات البصرية تتولى أمانة القومي للطفولة.. فيديو

قال الدكتور خالد درويش، مستشار منظمة "اليونسيف" في مصر، إن تولى مريم محسن طفلة من ذوي الإعاقات البصرية منصب أمين عام "القومي للطفولة" لفتة إنسانية رائعة من المجلس القومى للأمومة والطفولة.



وكشف خالد دوريش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الورد والمذاع عبر فضائية TEN، أن اختيار فتاة من ذوي القدرات الخاصة لتولي منصب أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة يوم، كانت فرصة جيدة، وهو تقليد متبع فى منظمات دولية كبيرة.



وأكد خالد درويش، أن اختيار مريم محسن طفلة ذوي من الإعاقات البصرية وتوليها منصب أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة يوم هى رسالة للتأكيد على دور ذوى القدرات الخاصة فى المجتمع.



وأوضح خالد درويش، أن المجلس القومى للأمومة والطفولة يتبنى مبادرات عديدة فتيات.. والتى كانت آخرها مبادرة تمكين المرأة والتى تدور جميعها حول تمكن المرأة وامتلاكها لمهارات وقدرات متعددة.

