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رياضة

ليس ميسي أو كريستيانو.. تعرف على أفضل لاعب شاهده مورينيو

السبت 12/أكتوبر/2019 - 11:46 ص
مورينيو
مورينيو
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القسم الرياضى
أجرى المدرب البرتغالي مؤخرًا لقاءً تليفزيونيًا كشف خلاله عن أفضل لاعب شاهده في حياته، والذي يتمثل في اللاعب البرازيلي المعتزل رونالدو نازاريو.

وجاء في حديثه "كان رونالدو نازاريو أفضل لاعب شاهدته في حياتي، أعتقد أن الإصابات قضت على مسيرته وأنه كان قادرًا على الاستمرار لفترة أطول وتقديم أداء رائع".

وتابع " ولكن الموهبة الكبيرة التي تمتع بها رونالدو حينما كان يبلغ من العمر 19 عامًا جعلت منه لاعبا مدهشا، أذكر ذلك النهائي الذي أقيم أمام فريق باريس سان جيرمان في روتردام وانتهى بهدف للاشيء سجله رونالدو نازاريو".

وأنهى تصريحاته قائلًا" بالتأكيد كان هو أفضل لاعب شاهدته طيلة حياتي، هو لم يحتفظ بنفسه على القمة لمدة 15 سنة مثل كريستيانو وميسي، ولكنه تمتع بموهبة طبيعية رائعة جعلت منه لاعبًا مميزًا".
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ليس ميسي أو كريستيانو.. تعرف على أفضل لاعب شاهده مورينيو

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