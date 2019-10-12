ليس ميسي أو كريستيانو.. تعرف على أفضل لاعب شاهده مورينيو

أجرى المدرب البرتغالي مؤخرًا لقاءً تليفزيونيًا كشف خلاله عن أفضل لاعب شاهده في حياته، والذي يتمثل في اللاعب البرازيلي المعتزل رونالدو نازاريو.





وجاء في حديثه "كان رونالدو نازاريو أفضل لاعب شاهدته في حياتي، أعتقد أن الإصابات قضت على مسيرته وأنه كان قادرًا على الاستمرار لفترة أطول وتقديم أداء رائع".





وتابع " ولكن الموهبة الكبيرة التي تمتع بها رونالدو حينما كان يبلغ من العمر 19 عامًا جعلت منه لاعبا مدهشا، أذكر ذلك النهائي الذي أقيم أمام فريق باريس سان جيرمان في روتردام وانتهى بهدف للاشيء سجله رونالدو نازاريو".



