صباح الرياضة.. منة فضالي بإطلالة مميزة في الجيم

شاركت الفنانة منة فضالي متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مجموعة من الصور من داخل صالة الجيم خلال أدائها للتمارين الرياضية الصباحية.



وظهرت الفنانة في إطلالة رياضية مميزة، بارتدئها تي شيرت أبيض بنص كم، وبنطلون رياضي باللون الأسود وخطوط بيضاء من الجانبين.



كما أكملت إطلالتها بحذاء رياضي أسود في جراي، واختارت الفنانة تسريحة شعر مرفوعة، حتى لا تعيقها في التمارين الرياضية.



ودونت "فضالي" على مجموعة الصور قائلة: "Back to school"، وعلق المعجبون عليها: "صباح الرياضة"، و"ربنا يحفظك".