حبس طبيب إخواني ١٥ يوما لاتهامه بحيازة مطبوعات معادية للدولة بالجمالية

قررت النيابة العامة بالدقهلية، حبس طبيب بالجمالية لمدة ١٥ يوما، على ذمة التحقيقات بتهمة انتمانه إلى جماعة الإخوان الإرهابية وحيازته مطبوعات تتضمن فكر الجماعة الإرهابية .





تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا بتمكن ضباط إدارة الأمن الوطني بالدقهلية من ضبط المتحرى عنه أسامة محمد المهدي خاطر ٦٠ عاما طبيب بشرى ومقيم بندر الجمالية بمسكنه وذلك لانتمائه إلى جماعة الإخوان الإرهابية .









كما عثر بحوزته على مطبوعات تتضمن فكر الجماعة الارهابيه وتم التحفظ على المضبوطات.







