الغرفة المعدنية : المصانع المتكاملة استغلت فرض رسوم على واردات البيلت للانفراد بالتسعير

قال أيمن العشري، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، إن ما تم التحذير منه منذ صدور قرار فرض رسوم حمائية على واردات مصر من خام البيلت ، وتسببه فى ممارسات احتكارية من قِبل المصانع المتكاملة ، يحدث الآن على أرض الواقع، مع تثبيت تلك المصانع لأسعار منتجاتها على الرغم من انخفاض تكلفة خام الحديد بما يتجاوز الـ٣٠ دولار للطن و هو ما ينعكس بطبيعة الحال على تكلفة المصانع المتكاملة بما يتجاوز الـ٥٠ دولار للطن، حيث يستهلك انتاج طن حديد التسليح نحو ١.٤٦ طن من المادة الخام للحديد.



ولفت أيمن العشري ، فى تصريحات خاصة لـــ " صدى البلد "، الى الانخفاض الذى حدث فى السوق بقيمة تصل الى 400 جنيه للطن لم يكن بسبب الرسوم الوقائية ، وانما يرجع الى انخفاض الغاز للمصانع بقيمة 12% ، لافتا الى ان اصرار وزير التجارة والصناعه المهندس عمرو نصار على فرض الرسوم لمدة 3 سنوات على الرغم من حكم المحكمة بالغاء قرار رقم 346 لسنة 2019 والصادر خلال شهر ابريل من العام الجارى سيؤدى الى نتائج غير ايجابية على الاسعار ، وعلى المصانع ايضا .



وأشار إلى أن المصانع المتكاملة استغلت قرار فرض رسوم وقائية على واردات مصر من خام البيلت للانفراد بالتسعير دون إرتباط بالتكلفة الفعلية أو الإلتزام بهامش ربحية مقبول، وذلك على الرغم من استمرار قرار الحماية على البليت بما يتجاوز الألف جينه للطن وفقا للأسعار الحالية



تجدر الاشارة الى انه أصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة قرارًا بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من بعض أصناف منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات ( شاملة فترة التدابير الوقائية المؤقتة التى تم فرضها بموجب القرار الوزارى رقم 346 لسنة 2019 والصادر خلال شهر ابريل من العام الجارى )، وذلك على النحو التالى :



أولًا : تخضع الواردات من صنف "حديد التسليح لأغراض البناء" عيدان و قضبان من حديد أو صلب من غير الخلائط، لرسم تدابير وقائية نهائية متدرجة بواقع نسبة 25 % من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 أكتوبر 2019 حتى 11 ابريل 2020 ، وبنسبة 21 % من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 ابريل 2020 حتى 11 ابريل 2021 ، وبنسبة 17 % من القيمة CIF للطن وذلك خلال الفترة من 12 ابريل 2021 حتى 11 ابريل 2022 .



ثانيًا : تخضع الواردات من صنف المنتجات نصف الجاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلائط " البيليت" لرسم تدابير وقائية نهائية متدرجة بواقع نسبة 16 % من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 اكتوبر 2019 حتى 11 ابريل 2020 ، وبنسبة 13 % من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 ابريل 2020 حتى 11 ابريل 2021 ، وبنسبة 10 % من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 ابريل 2021 حتى 11 ابريل 2022.